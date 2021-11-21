Karpuzatan Hobi Bahçesi sakinlerinden belediyeye tepki

Kayseri’ni Kocasinan ilçesinde bulunan bir hobi bahçesinin sakinleri, belediye meclisinde alınan park bahçeleri boşaltma kararına tepki gösterdi. Hobi bahçesinde toplanan vatandaşlar, belediye başkanlarının gelip bahçeyi görmelerini istediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan park bahçeleri boşaltma kararı ile Kocasinan ilçesinde bulunan Karpuzatan Hobi Bahçesi’ndeki vatandaşların da bulundukları bahçeyi boşaltması istendi. Karar üzerine tepki gösteren hobi bahçesi sakinleri toplanarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada bahçedeki herkesin artık aile gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar, başkanların hobi bahçesini ziyaret etmesini istediklerini dile getirdi.

Boşaltma kararına dair resmi tebliğ olmadığını söyleyen hobi bahçesi sakinlerinden Turan Yüceer, “Burası Karpuzatan hobi bahçesi, Kayseri’de 5 tane hobi bahçesi var. Bu hobi bahçeleri ile hareket ediyoruz. Belediyeye bir tepkimiz var. Tepkimizin sebebi şu; daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ı, belediye seçimlerinde buraya davet ettik ve buraya geldi bizim sıkıntılarımızı dinledi. Bize bir takım sözlerde bulundular. O zaman geldiklerinde bizim 2 yılımız vardı. Bize ümit verdiler, ‘yeni bahçeler yapacağız’ dediler. ‘Yeni yapacağımız bahçelere de siz imreneceksiniz. Lütfen yerinizde oturun şimdilik size çıkın diyen yok’ dediler. Yeni bahçelerin yapılacağının taahhüdü verilince biz yerimizde oturduk. Bahçelerimize çok yatırım yaptık ve halada yapıyoruz. Bir ay içerisinde biz bahçelerimizin bellemesini yaptık, budamasını yaptık ve temizliklerini de yaptık. Kışlık hazırlıklarını bitirdik hatta ekipler yaptık. 2 hafta önce alınan belediye meclisinde park bahçeleri boşaltma karının alındığını belirtiler bize. Resmen bir tebliğ yok ama biz geri adım atılmasını talep ediyoruz. Madem yeni bahçeler yapılmasını söylediler, sözlerinde dursunlar ve bizi yerimizden oynatmasınlar. Belediye yetkilileri burası boşaltıldığında mağdur edilmeyeceğimizi, kura çekileceğini söylüyor fakat kura çekilse de aynı yerler bize düşmeyecek. Aynı yerler bize düşmedikten sonra hiçbir önemi yok. Bizim burada çok güzel bir komşuluk ilişkimiz var. Biz başka bir yere gittiğimiz zaman belki de orada bu komşuluk ilişkisini bulamayacağız. 10 yıldır, 15 yıldır burada oturan komşularımız var, akraba gibi olduk. O yüzden de belediyenin sözünde durmasını talep ediyoruz. Bizi buradan çıkartmasınlar. Bu zamana kadar bahçeye hiçbir belediye yetkilisi gelmedi, encümen üyesi gelmedi. Seçim zamanı haklı olarak geliyorlar, taleplerde bulunuyorlar. Bizi yerimizden oynatmasınlar” dedi.

Bahçe sakinlerinden 70 yaşındaki Emekli Öğretmen Aynur Doğan ise, “Biz yetkilileri buraya bekliyoruz. Mehmet Özhaseki bakanımızı, Memduh Büyükkılıç başkanımız bize söz verdi. ‘Çıkmayın’ dedi. Bize çıkmayın deyince bizde bir sürü masraf ettik. Buzdolapları dahi aldık. Biz bu bahçelerden kaç defa taş topladık, kiremitler topladık. Biz buraya ilave toprak getirdik. Biz bu bahçeleri ellerimiz ile temizledik. Ben beyaz masaya gittim ve onlara izah ettim. Gelin bahçeleri gezin dedim. Bakımsız bahçeler var dedim. Bize koronayı bahane ettiler. Lütfen gelsinler bir baksınlar. Bu bahçeyi biz yaptık kimse gelmedi bakım için” ifadelerini kullandı.