Karlo Muhar cezalı

Kayserispor’un Hırvat futbolcusu Karlo Muhar hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 38.haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Kayserispor’da Karlo Muhar gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü. Denizlispor maçının 39.dakikasında sarı kart gören Hırvat oyuncu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü.

Bu sezon görev aldığı 13 maçta 1 gol atıp 1 asist yapan Karlo Muhar, Pazartesi günü Malatya’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.