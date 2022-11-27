Kardelen Kadınlar Melikgazi’de Üretmeye Başladı

Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile kadınların üretime katılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Kadınların üretime katılması için işbirliği içinde çalışacaklarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’mizde kadınlarımız üretip kazanmaya başladı. Valimiz Gökmen Çiçek ve Kaymakamımız Sayın Bülent Karacan ile Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifimizi ziyaret ederek üretim yapan bayanlara kolaylıklar diledik. Kayseri’deki kadınlarımızı ürettirip, ekonomiye destek olmaya çalışacağız. Üretimde kadınlarımızın da olması için işbirliği içinde Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sayede hanım kardeşlerimizin el emeği ile oluşturdukları ürünlerin satışı sağlanacak. Elimizi taşın altına koyup elimizden geldiğince destekleyerek bu kooperatifin büyümesi ve kadınlarımızın üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacağız. Kadın kardeşlerimiz bu yeni açılan kooperatifte konfeksiyon üretmeye başladılar bile. Kayserimizin yöresel lezzetleri mantı ve yaprak sarma içinde üretim yakında başlayacak. Belediye olarak elimizden geldiğince üreten kadınlarımızı destekleyerek bu kooperatifin büyümesi ve kadınlarımızın üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacağız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyin desteği ve teşvikiyle oluşan bu güzel projede emeği geçen başta Melikgazi Kaymakamı’mız Bülent Karacan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, "Kooperatifimizde ürünlerin hemen üretilmeye başlaması bizleri çok mutlu etti. Melikgazi bu çerçevede en önemli merkezlerden biri olacak. Kayseri’nin göz bebeği çünkü. Bugün güzel bir oluşuma imza atıldı. Melikgazi’nin çalışkan kadınlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.