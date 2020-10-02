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Karatede kuşak heyecanı

KARATE İL TEMSİLCİLİĞİ 2020 YILLI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN KARATE KYU KUŞAK SINAVI TALAS SPOR SALONUNDA YAPILDI.

KAYSERİ 02.10.2020, 14:25
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Karatede kuşak heyecanı

Karate İl Temsilciliği 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Karate Kyu Kuşak Sınavı Talas Spor Salonunda yapıldı.

Yoğun katılımla yapılan kuşak sınavı İl Temsilcisi Mustafa Altınok, Antrenörler Fatih Güneş ve Türkiye Karate Federasyonu Sağlık kurulu üyesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr Alper Kemaloğlu nezaretinde yapıldı. Kuşak sınavı sonucunda başarılı olan sporculara kuşakları ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törene sporcular, aileleri ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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