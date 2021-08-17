Karate Karadeniz Kupasında Kayseri rüzgarı

Türkiye Karate Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iller arası Minikler, Yıldızlar Karate takım Karadeniz Kupasında Kayseri’yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü 13 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük ile müsabakalara damgasını vurdu.

14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Canik Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara, Samsun, Çorum, Kayseri, Kastamonu, Sivas, Ordu ve Giresun illerinden 67 ferdi kata sporcusu, 12 takım kata ve 70 kumite sporcusu katıldı. Müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü 2010 - 2011 yaş kategorisi bayan A takımı birinci, B takımı 2. olurken, 2012 - 2013 yaş kategorisi bayan kata takımı ikinci oldu. Müsabakalarda temsilcimiz ferdi kategorisinde 13 birincilik, 8 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi alarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Karate Karadeniz Kupasından derecelerle dönen Kayseri temsilcisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.