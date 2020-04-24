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Karantinada İstiklal Marşı coşkusu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VE TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YILI NEDENİYLE, AKŞAM SAAT 21.00’DA TÜM TÜRKİYE’DE OKUNAN İSTİKLAL MARŞI COŞKUSUNA, KARANTİNA ALTINDA BULUNAN VE YURTLARDA KALAN VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ.

Karantinada İstiklal Marşı coşkusu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VE TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YILI NEDENİYLE, AKŞAM SAAT 21.00’DA TÜM TÜRKİYE’DE OKUNAN İSTİKLAL MARŞI COŞKUSUNA, KARANTİNA ALTINDA BULUNAN VE YURTLARDA KALAN VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ.

24 Nisan 2020 Cuma 10:04
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Karantinada İstiklal Marşı coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılı nedeniyle, akşam saat 21.00’da tüm Türkiye’de okunan İstiklal Marşı coşkusuna, karantina altında bulunan ve yurtlarda kalan vatandaşlar da eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri’deki Melikgazi Yurdu’nda kalanlar için de organizasyon düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin de destekleri ile Melikgazi Yurdu’nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altında bulunan vatandaşlar da saat 21.00’da pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı coşkusuna ortak oldu.

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