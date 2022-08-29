Karabörk ekipleri tebrik etti: "Allah ayağınıza taş değdirmesin"

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, 4 milyon TL değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili olarak, ekipleri tebrik etti. Karabörk, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda M.G. ve B.N.’nin batı illerinden Kayseri’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alındı. Araca düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmazken, yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili M.G. ve B.N. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, "Çalışmanın ve azmin sonucu. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.