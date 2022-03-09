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Kar Voleybolu Avrupa Kupası yine Erciyes’te

Kış sporları ile ilgili global organizasyonları ülkeye kazandıran Erciyes, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası’na 4’üncü kez ev sahipliği yapacak.

KAYSERİ 09.03.2022, 12:30
Kar Voleybolu Avrupa Kupası yine Erciyes’te

Kış sporları ile ilgili global organizasyonları ülkeye kazandıran Erciyes, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası’na 4’üncü kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye tarihinde ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Kupası’na resmi olarak 2017 yılında start veren Kayseri Erciyes AŞ, Avrupa Kupası’nı 2022 yılında dördüncü kez organize edecek. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş ev sahipliğinde, Yataş ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Müsabakalar TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak organizasyon 2.200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Kupası’na kadın ve erkek takımları olmak üzere İsviçre, Belçika, İtalya, Macaristan, Polonya gibi 10 Avrupa ülkesinden sporcu katılacak. 18 Mart Cuma günü ön elemelerin yapılacağı Avrupa Kupası’na 19 Mart Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edilecek. 20 Mart Pazar günü ise saat sabah 10:00’dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13:00’te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek sporların tamamını mümkün olduğunca Erciyes’te organize etmeye özen gösteriyoruz. Kar voleybolu, Dünya’da yeni filizlenen çok genç bir spor dalı. Beş sene önce yapılan ilk Avrupa Kupası’nın Türkiye ayağını Erciyes’te yapmıştık. Türkiye’de bu spora resmi olarak ilk kez 2017 yılında start veren kayak merkezi Erciyes oldu ve elde ettiğimiz organizasyonel başarı spor camiasından tam not aldı. Bu başarı Avrupa spor otoriterleri tarafından her yıl takdir ediliyor ve dünyanın gözü Erciyes’e çevriliyor. Kış sporlarının ülkemizde gelişmesi maksadıyla Erciyes’te güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz faaliyetleri sadece bir kere yapıp bırakmak değil; Erciyes’te bu sportif organizasyonları nesillere aktararak süreklileştirmek ve Erciyes’i global ölçekte bir marka yapmak. Bu süreçte Dağımıza verdiği destekten dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve tüm teknik arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum“ dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Alper Sedat Aslandaş da, “Voleybol ülkemizin dünya ölçeğinde başarı kazandığı bir spor dalı olduğundan voleybolu bütün disiplinleriyle ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kar voleybolunu da Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde başlattık ve ilk Avrupa Kupasını 2017’de Erciyes’te yapmıştık. Bu güzel bir başlangıç oldu ve arkası geldi. Diğer dağlarımız da kar voleybolunun farklı kategorilerinde yarışlar organize etti ve bu branş yavaş yavaş yurt sathında yayılım gösterdi. Geçtğimiz kış Erciyes’te yapılacak olan Dünya Turu pandemi sebebiyle ertelendiği için bir yıl ara vermiştik. Bu sene yine başarılarıyla göğsümüzü kabartan Erciyes’te bu muhteşem Kupa’yı yapmak Federasyon olarak bizleri de çok mutlu etmektedir. Ülkemizin başarılarını Avrupa sathında bir kez daha duyuracak olan bu organizasyona bütün halkımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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