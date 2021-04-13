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Kapüşonlu hırsız 5 traktörün aküsünü çaldı

Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen olayda, kapüşonlu hırsız 5 traktörün aküsünü çalarak kayıplara karıştı.

KAYSERİ 13.04.2021, 11:01
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Kapüşonlu hırsız 5 traktörün aküsünü çaldı

Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen olayda, kapüşonlu hırsız 5 traktörün aküsünü çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Pınarlı Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 ayrı iş yeri önünde tamir için bırakılan 5 traktörün aküsü çalındı. İşyeri sahiplerinin sabah durumu fark etmesi sonucunda yaptığı ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlıkla ilgili olarak işlem başlattı.

Gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği traktörlerin akülerini büyük bir özenle sökerek aldığı gibi kayıplara karıştı.
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