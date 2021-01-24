Kapadokya’nın doğu kapısı Kiliselik Mevki turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde bulunan Kisselik (Kiliselik) olarak bilinen ve geçmişi Hititlere kadar dayanan oyma kiliseler depremler ve tarih hırsızları tarafından zarar görüyor.

İlçeye bağlı Akköy mevkisinde bulunan ve Kapadokya’nın doğu kapısı olarak nitelendirilen Kiliselik Mevki turizme kazandırılmayı bekliyor. Akkoy Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak yaptığı açıklamada; "Burası Kapadakya’nin doğu kapısı ama restore edilmeyi bekleyen bir tarih var. Mezar hırsızları talan ediyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Osman Yılmaz ise; "Buraları küçüklüğümden beri bilirim. Kisselik Mevkisinde Hitit, Roma ve Bizanslıların yaşadığı Kapadokya’nın doğu giriş kapısı olan Yeşilhisarin bu güzellikleri talan ediliyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer mahalleli Osman Yılmaz da; eskiden bir okul gibi talebe yetiştirilen kilise olduğunu, bu yapının depremler ve tarihi eser hırsızları tarafından harap edildiğini, mermer sütunların günümüze kadar geldiğini ancak tahrip edildiğini aktardı. Yılmaz; "Antik Roma dönemine ait tiyatro kalıntısı var, yetkililerin bu doğa güzelliğini restore edip Kapadokyanın bir parçası olarak turizme kazandırmalarını talep ediyoruz" dedi.