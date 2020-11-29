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Kanserden hayatını kaybeden itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de, kanserden hayatını kaybeden itfaiyeci Ali Bağcı son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ 29.11.2020, 14:48 29.11.2020, 14:59
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Kanserden hayatını kaybeden itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı
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Kayseri’de, kanserden hayatını kaybeden itfaiyeci Ali Bağcı son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yahyalı Grup Amiriliği’nde görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Ali Bağcı dün hayatını kaybetti. Ali Bağcı için ilk tören görev yaptığı Yahyalı Grup Amirliği’nde düzenlendi. Meslektaşlarının katıldığı tören sonrasında Ali Bağcı’nın cenazesi Yahyalı Camii Kebir Camii’ne getirildi.

Ali Bağcı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gazibeyli Bektaşlı mezarlığına defnedildi.
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