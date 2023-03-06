Kandil gecesi dualar depremzedeler için

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda dualar depremzedeler için edildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla Hunat Camii’nde kandil programı düzenlendi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kasideler okunarak, Berat Kandili’nin önemi anlatıldı. Program, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua edilmesinin ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Program sonunda ise camiden çıkan vatandaşlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.