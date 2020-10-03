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Kamyonet yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu
KAYSERİ'DE SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR, REFÜJE DEVRİLDİ.
KAYSERİ 03.10.2020, 15:10
Kayseri’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüje devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ford marka kamyonet, yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada kamyonet sürücü yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir kazayı daha engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonette çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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