Kamyonet kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

Kayseri’de açık kasa kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Himmetdede yakınlarında 44 ABP 647 plakalı açık kasa kamyonet, 06 GE 5813 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonetin ön tarafı kamyon kasasının altına girerken, olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınanlardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.