’Kamudan ihale aldık’ yalanıyla 1 milyon TL dolandırdılar
Kayseri’de 1’i kadın 2 kişi, kamudan ihale aldıkları yalanını söyleyerek, para kazanma vaadi ile bir vatandaşı 1 milyon TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri’de 1’i kadın 2 kişi, kamudan ihale aldıkları yalanını söyleyerek, para kazanma vaadi ile bir vatandaşı 1 milyon TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri’de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, nişanlı olduklarını söyleyen bir kadın ve bir erkek dolandırıcı, kamudan ihale aldıkları yalanıyla para kazanma vaadi ile kandırdıkları vatandaşı, 1 milyon TL dolandırdı. Şüphelilerin kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polise bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, kadın şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Firari diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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|5
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|4
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|4
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|2
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
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|6
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|6
|9
|8. Brentford
|6
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|9. Leeds United
|6
|8
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|7
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|7
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|6
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|6
|6
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|6
|6
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|4
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|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
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|O
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|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
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|10
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|10
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|5
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|5
|4
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|5
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|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0