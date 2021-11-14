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Kamber’de maden ocağı için 20 yılın hayali alternatif yol tamamlandı

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerden Kamber’de maden ocakları için yeni yaptığı alternatif yolun hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

KAYSERİ 14.11.2021, 13:39
Kamber’de maden ocağı için 20 yılın hayali alternatif yol tamamlandı

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerden Kamber’de maden ocakları için yeni yaptığı alternatif yolun hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

Daha önce yöre içindeki yolun kullanılmasıyla ağır vasıta araçlardan gürültü, toz ve can güvenliği şikayetleri olan Kamberlilerin çilesi sona erdi. Yol yapım ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede tesviyesi ile sıkıştırma işlemlerinin yapıldığı yeni alternatif yolun hizmete girmesiyle birlikte hem mahalleli tehlikeden kurtuldu, hem de ağır vasıtaların maden ocaklarına ulaşımı daha da kısaldı.

Köyün içine girmeden taş ocaklarını Malatya yoluna bağlayan yeni yolun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kamber Muhtarı Ömer Navruz, “Yeni bir yol 20 yılın hayaliydi. 20 yıldır bu yol kangren olan yoldu. Köyün içinden kamyonlar geçiyordu. Kamyonların gürültü, toz ve can güvenliği açısından çok rahatsız edici bir şekli vardı. Bu yolun yapımında başkanımızın çok çabası oldu, çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, kadınlarımız, öğretmenlerimiz herkesin başkanımıza selamı var. Artık komşularımızdan biri kamyonların mahalle içinden geçmemesiyle sabahları uyanamadığını söyledi. Nedenini sorunca kamyonların sesiyle her sabah uyandıklarını ifade etti. Çok güzel alternatif bir yol oldu. Çevre yolu gibi oldu. Her köye çevre yol nasip olmaz. Bizim başkanımız kırsala gerçekten çalışıyor. Allah razı olsun. Köyümüzün içinden geçen eski yolun ulaşımı şimdi daha güvenli hale geldi. Köyde bir sakinlik oluştu. Taş ocağı bizim tepemizde çalışıyordu. Komşularımız sakinlik böyle mi olurmuş diye şaşırıyor” dedi.

Mahalle sakini Salih Karaduman, “Evim yolun kenarında. Kamyonlardan aşırı derecede rahatsız oluyordum. Evime TIR’lar sürekli çarpıyordu. Çok mustariptim. Sayın başkanımızın ellerine sağlık. TIR’ların köy içinden çekildiği ilk gün sabah hayvanları beslemek için uyanamadım. Çünkü her sabah beni TIR’ların gürültüsü uyandırıyordu” diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Ahmet Armut ise, “Yeni yolumuza kavuştuk. Kamyonların köyün dışına çıkması çok iyi oldu. Yapanlardın eline sağlık” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalleli Aziz Sabur da, “Şimdi kurtulduk çok şükür, rahatız. Köy içinden TIR’lar geçse ben traktörümle böyle kolay manevra yapamazdım. Çoluk çocuğumuz rahat etti. En çok da ben rahat ettim. Allah yaptıranlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

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