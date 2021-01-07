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Kalp krizi geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi
Kayseri’de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.
KAYSERİ 07.01.2021, 15:05
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Kayseri’de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Cennet Önal kalp krizi geçirdi. Yaşlı kadın ambulans ile Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan kadın, tedavisine devam edilmek üzere ambulans helikopter ile Kayseri şehir merkezine getirildi.Şehir merkezine getirilen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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