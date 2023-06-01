Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup ilerliyor
KAYSERİ ŞEKER 2. AMATÖR KÜME’DE KALESPOR VE YENİ ESENSPOR NAMAĞLUP İLERLİYORLAR.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup ilerliyor.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri ve C Grubu lideri Yeni Esenspor ligde geride kalan 8. hafta sonunda mağlubiyet yaşamadı. A Grubu lideri Kalespor, oynamış olduğu 7 karşılaşmanın 7’sini de kazanarak liderlik koltuğunu bırakmıyor. Rakiplerine 35 gol atan Kalespor kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Kalespor, toplamış olduğu 21 puanla Play-Off’u garantiledi. C Grubu lideri Yeni Esenspor ise oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor. Yeni Esenspor geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada rakiplerine 32 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Play-Off oynamaya hak kazanan Yeni Esenspor normal sezonu namağlup tamamlamak istiyor.
Hem Kalespor hem de Yeni Esenspor normal sezonun ardından Play-Off’taki rakiplerini bekleyecekler.