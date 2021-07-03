Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamındaki Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkulu başladı.

Normalleşme süreci ile kültür, sanat, spor ve kurs gibi faaliyetlerini vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki faaliyetlerine hız verdi. Mehteran gösterisi ile başlayan Kaleiçi Sanat Etkinlikleri, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları olmak üzere Temmuz ve Ağustos ayı boyunca sürecek. Mehteran gösterisi ile başlayacak etkinlikler içerisinde konserler-müzik dinletileri ve tiyatro gösterimi de yapılıyor. Kayseri’deki kültür-sanat faaliyetlerini pandemi kurallarını da dikkate alarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin Kaleiçi Sanat Etkinliklerine ilgi gösteren vatandaşlar, etkinler sırasında bol bol fotoğraf çektirip, o anı sevenleri ile paylaştı.

Pandemide yaşanan sıkıntıları gidermeye karşı bir fırsat niteliğinde olan ve ilginin yoğun olduğu etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi, pandemi stresini üzerlerinden attı.