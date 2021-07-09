Kale Mahallesinin şebeke sorunu çözüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Develi’nin kırsal mahallelerinin ihtiyaçları olan alt yapı çalışmaları bir bir tamamlanıyor.

Gümüşören Mahallesinde 300 metre ana şebeke değişiminin tamamlanmasının ardından ekipler Kale Mahallesi tarafından beklenen alt yapı çalışmalarında da sona geldi. Yaklaşık 4 km’lik isahale hattını ve sıkıntı arz eden su şebekesinin yenilendiğini belirten Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur, “Büyükşehir Belediyemizin desteği ile kırsal mahallelerimizin yıllardır ihtiyacı olan çalışmalar bir bir tamamlanıyor. Kale Mahallemiz için büyük önem arz eden bu çalışmanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Develimizin ihtiyacı olan hizmet ve projeleri bizlere ulaştıran kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve KASKİ Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.