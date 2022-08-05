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Kale içi dükkanlar kiraya verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kale içerisinde bulunan 3 adet dükkan ve Emek İnönü Parkı’nda bulunan çay bahçesi açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

KAYSERİ 05.08.2022, 10:57
Kale içi dükkanlar kiraya verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kale içerisinde bulunan 3 adet dükkan ve Emek İnönü Parkı’nda bulunan çay bahçesi açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Kale içerisinde bulunan 3 adet dükkan ihalesi 16 Ağustos Salı günü 14.00’da, Emek İnönü Parkı 3. Kısımda bulunan çay bahçesi ihalesi ise aynı gün 14.15’de yapılacak.

İhaleler, Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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