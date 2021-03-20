Kalani Brown ülkesine gitti

Bellona Kayseri Basketbolun ABD’li pivot oyuncusu Kalani Chanel Brown ülkesine döndü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ligde kalmayı garantileyen ve EuroCup Women’e son 16 turunda veda eden sarı kırmızılı takımda yabancı oyuncular tek tek ülkelerine dönmeye başladı. İlk olarak Amerikali pivot Kalani Chanel Brown ülkesine giden ilk isim olurken, diğer oyuncular ise son maçın ardından. ABD’li pivot Kalani Brown Bellona Kayseri Basketbol forma ile toplam 18 maçta forma giydi. Ligde 14 maça çıkan Brown 22 sayı üretti. EuroCup’ta 4 maça çıkan başarılı oyuncu 94 sayı üretti.