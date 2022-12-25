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Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu
Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Ceylan ile Medipax Kayseri Atletikspor İstanbul’da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Beşiktaş Ceylan 3-0 kazandı.
KAYSERİ 25.12.2022, 11:31
Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Ceylan ile Medipax Kayseri Atletikspor İstanbul’da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Beşiktaş Ceylan 3-0 kazandı.
Salon: BJK Süleyman Seba İstanbul
Hakemler: Onur Coşkun xx, Funda Aktaş xx
Beşiktaş Ceylan: Kaiyi Ren xx, Ema Strunjak xx, Ecem Akkam xx, Dilay Özdemir xx, İlayda Eren xx, Sude Elif Budak xx, Ece, İlayda Mumcular xx, Bengisu Aygün xx, Eylül Durgun xx, Doğa Zeynep Yılmaz xx, defne Başyolcu xx, Zeynep Palabıyık xx, Duru Aksu xx
Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun x, Deniz Emrelli x , Mervenur Oktay x, Halenur Baytemur x, Berna Demirci x, Tagle Leyva Patricia x, Zeynep Batmaz x, Esra İnce x, Şevval Uçar x
1.Set: 25-21
2.Set: 25-17
3.Set: 25-12