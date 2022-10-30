Kadınlar Voleybol 1. Lig 3. Hafta

Kayseri Atletikspor evinde oynadığı maçta İba Kima Ted Ankara Kolejliler’i 3-1 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3.haftasında evinde İba Kima Ted Ankara Kolejliler’ini konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Kayseri Atletikspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı xx, Cihan Demir xx

Kayseri Atletikspor: Esra İnce xx, Deniz Emrelli xx, Merve Nur Öztürk xx, Berra Eren xx, Patricia Leyva Leslie xx, Şevval Uçar xx, Beyza Dursun xx, Merve Nur Oktay xx, Berna Demirci xx, Zeynep Batmaz xx

İba Kima Ted Ankara Kolejliler: Emilia Vosoneyy x, Selin Toy x, Huri Naz Duruay x, Nur Dilşah Kavas x, İlayda Gözen x, Melek Erdin x, Elif İrem Akmeşe x,

A.Kiribya Bozdeva x, Ezgi Abanoz x, Gönül Eda Köker x, Dolunay Çetinkaya x, Esra Ünal x, Miray Su Keskin x

Setler:

25-19 (Kayseri Atletikspor lehine)

19-25 (İba Kima Ted Ankara Kolejliler lehine)

25-23 (Kayseri Atletikspor lehine)

25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)

Süre: 25-25-27-26(103 dakika)