Kadınlar Futbol 1. Lig: Yukatel Kayseri Kadın FK: 2- Giresun Sanayispor: 0
Kadın Futbol 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta Giresun Sanayispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Mualla Karanfil attı.
Kadın Futbol 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta Giresun Sanayispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Mualla Karanfil attı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Esra Yılmaz, Ramazan Ay
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğan, Esra Nur Kılıçkaya, (Rabia Behlül Koç dk.81), Merve Fırtına, Canset Yiğit, Şeyma Nur Gençay, Bahar Özen,(Nagehan Tulğar dk.90), Pınar Çeri, (İrem Karaday dk.81), Mine Okaytu, Zeynep Bilir, (Gülbahar Yıldız dk.90), Saniye Aslano, Mualla Karanfil, (Biricik Nur Köyyar dk.90)
Giresun Sanayispor: Nisanur Gök, Yağmur Ocak, Özlem Erkan, Ayşenur Kırca, Esra Güzlük, Hande Deniz, Duygu Köksaldı, (Fatma Koç dk.80), Başak Ersoy, (Seda Bodur dk.62), Oluchi Janice Wachukwu, (Tülay Karaalioğlu dk.85), Melike Aydemir, Mihriban Kılıç, (Tülin Akpınar dk.62)
Goller: Mualla Karanfil dk.47 ve 59 (Yukatel Kayseri Kadın FK)