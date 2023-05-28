Kadınlar 2. Lig 9.Hafta
KADINLAR 2. LİG A GRUBUNDA YER ALAN KAYSERİ TEMSİLCİSİ KILIÇASLAN YILDIZSPOR; LİGİN 9. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA ERZİNCAN GENÇLER GÜCÜSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.
Kadınlar 2. Lig A Grubunda yer alan Kayseri temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor; ligin 9. haftasında evinde oynadığı maçta Erzincan Gençler Gücüspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tolga Selvi xx, Hamza Yıldız xx, Hatice Yüceyurt xx
Kılıçaslan Yıldızspor: Esra Alan x, Gülseren Irkılata x, Ceyda Doğan x, Fatma Acıpınar x , Züleyha Gezer x, Gülbahar Yıldız x, Nursena Taşdemir x, Ayşegül Doğan x (Aysu Yılmaz dk.30 x), Emine Aysel x, Merve Fırtına x, Nevin Çadır x (Esra Kılıçkaya dk.46 x)
Erzincan Gençler Gücüspor: Melisa Özege x, Melek Çoban x, Dilan Çağla Güven x, Aleyna Yasemin Eroğlu x, Nursel Bingöl x (Ezgi dk.70 x), Şeyda Nur Okumuş x, Esra Bingöl x (Eylül Bal dk.60 x), Simge Cam x, Derya Korkmaz x, Rabia Tunç x
Goller: Ceyda Doğan (dk. 89) (Kılıçaslan Yıldızspor), Derya Korkmaz (dk.27) (Erzincan Gençler Gücüspor)