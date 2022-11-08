Kadınlar 1. Lig: Sakarya Kadın FK: 2- Kayseri Kadın FK:2

Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen sarı kırmızılılar skoru koruyamadı ve haftayı 1 puanla kapattı. Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 5. haftasında evinde Giresun Sanayispor’u konuk edecek.

Stat: Hendek Atatürk

Hakemler: Bedirhan Gökdemir, Fatih Çuhadar, Yusuf Yiğitoğlu

Sakarya Kadın FK: Sıla Burgucu xx, Aylin Ecrin Evcimik xx, Yağmur Begüm Demirel xx, Gaye Şahinoğlu xx, Edanur Kırcalı xx, Melis Yavuz x (Buse İskender dk.46 x), Canan Bakaç xx, Şevval Akgül xx, Hande Eriş xx, İlayda Çamur xx, Aynur Çam x (Selam Orhan dk.57 x)

Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu xx, Rabia Behlül Koç x (Şeyma Yücel dk.85 ?), İlayda Karakaya xx, Canset Yiğit xx, Medine Aykaç x (Esra Nur Kılıçkaya dk.85 ?), Bahar Özden xx, Mine Okaytu xx, Pınar Çeri x (Nagehan Tulğar dk.68 x), Zeynep Bilir xx, Saniye Arslano xx, Mualla Karanfil xx

Goller: Şevval Akgül (dk.55-81) (Sakarya Kadın FK), Mualla Karanfil (dk.20), Mine Okaytu (dk.46) (Yukatel Kayseri Kadın FK)

Sarı Kartlar: Şevval Akgül, Hande Eriş, Yağmur Begüm Demirel (Sakarya Kadın FK),, Saniye Arslano, Pınar Çeri, İlayda Karakaya, Medine Aykaç (Yukatel Kayseri Kadın FK)