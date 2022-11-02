Kadınlar 1. Lig: Kayseri Kadın FK: 1- Şırnak Nuhspor: 1
Kadınlar 1. Lig’in 3. haftasında Yukatel Kayseri Kadın FK, evinde Şırnak Nuhspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Kadınlar 1. Lig’in 3. haftasında Yukatel Kayseri Kadın FK, evinde Şırnak Nuhspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hakan Çam xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Murat Ahi xx
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu xx, Saniye Aslano xx, İlayda Karakaya xx, (Esra Nur Kılıçkaya x dk.82), Medine Aykaç xx, (Şeyma Nur Gençay ? dk.90+5), Zeynep Bilir xx, Pınar Çeri xx, (Şeyma Yücel ? dk.90+5), Mine Okaytu xx, Mualla Karanfil xx, (Nagihan x dk.75), Bahar Özen xx, Merve Fırtına xx, Rabia Behlül Koç xx, (Canset Yiğit x dk.82)
Şırnak Nuhspor: Vildan Kaya x, Gizem Yarlıgaç x, Fatma Nur Güven x, Efsun Oğuz x, Melek Karabulut x, Berivan Yalgettekinx, Zeynep Orhan x, İpek Akın x, Havva Nur Şanlıtürk x, Kübra Şen x, (Delal Üstün dk.46),Rukiye Kılıç x
Gol: Mualla Karanfil dk.33 (Yukatel Kayseri Kadın FK), Havva Nur Şanlıtürk dk.57 (Şırnak Nuhspor)