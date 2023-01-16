Kadınlar 1. Lig: İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler: 3- Medipax Kayseri Atletikspor: 1
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Ankara Gölbaşı Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Ünal xx, Fevzi Songelen xx
İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler: Jessica Emilia xx, Selin Toy xx, Naz Duruay xx, Zehra Eylül Bektaşer xx, Dilşad Nur xx, İlayda Gözen xx, Elif İrem Akmeşe xx, Ani Kirilova Bozdeva xx, Ezgi Abanoz xx, Eda Gönül Köker xx, Dolunay Çetinkaya xx, Esra Ünal xx, Miray Su Keskin xx
Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun x, Deniz Emrelli x, Mervenur Oktay x, Esra İnce x, Halenuz Baytemur x, Beril Tozlu x, Leyva Tagle x, Zeynep Batmaz x, Şevval Uçar x
Setler:
1.Set: 30-28
2.Set: 25-20
3.Set: 25-19
4.Set: 25-16
Süre: 29-25-25-21 (100 dakika)