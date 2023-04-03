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Kadınlar 1. Lig B Grubu: Kayseri Atletikspor: 3- Limaspor: 0

KADINLAR 1.LİG B GRUBUNDA LİGİN 2.HAFTASINDA KAYSERİ ATLETİKSPOR İLE LİMASPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ. GEVHER NESİBE SPOR SALONUNDA OYNANAN KARŞILAŞMAYI EV SAHİBİ EKİP KAYSERİ ATLETİKSPOR 3-0’LIK SONUÇLA KAZANDI.

KAYSERİ 03.04.2023, 10:00
Kadınlar 1. Lig B Grubu: Kayseri Atletikspor: 3- Limaspor: 0

Kadınlar 1.Lig B Grubunda ligin 2.haftasında Kayseri Atletikspor ile Limaspor karşı karşıya geldi. Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı xx, Murat Koçak x

Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun xx, Esra İnce xx, Mervenur Oktay xx, Halenur Baytemur xx, Deniz Emrelli xx, Patricia Leyva Lislie xx, Şevval Uçar xx, Beril Tozlu xx, Zeynep Batmaz xx

Limaspor: Zeynep Olcay x, Deren Çukur x, Mari Yamada x, Melike Topçu x, Nehir Dilek x, Sudenaz Demic x, Nazlı Kozinoğlu x, Ayça Bilken x

Setler:

1.Set: 25 -14 (Kayseri Atletikspor lehine)

2.Set: 25 -16 (Kayseri Atletikspor lehine)

3.Set: 25 -13 (Kayseri Atletikspor lehine)

Süre:

18-20-16 (54 dakika)

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