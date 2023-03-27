Kadınlar 1. Lig B Grubu
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 1. LİG B GRUBU EKİPLERİNDEN MEDİPAX KAYSERİ ATLETİKSPOR, DÜN EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA KARAYOLLARINA 3-1 MAĞLUP OLDU.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Medipax Kayseri Atletikspor, dün evinde oynadığı maçta Karayollarına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Alparslan Gerçel xx, Ömer Açıcı xx
Kayseri Atletikspor: Esra İnce x, Mervenur Oktay x, Beyza Doğan x, Deniz Emrelli x, Halenur Baytemur x, Patricia Leyva Lislie x, Şevval Uçar x, Beril Tozlu x, Zeynep Batmaz x
Karayollar: Ezgi Arslan xx, Ceren Karagöl xx, Yasemin Özel xx, Andrea Mitrovic xx, Fatmanur Yılmaz xx, Eylül Karadaş xx, Dilara Bağcı xx, Ece Morova xx, Melisa Bükmen xx, Zeliha Küçükkarakaş xx, Seliş Selvi xx, Sıla Saraçbaş xx, Sezen Keşkekoğlu xx, Melis Demir xx
Setler:
1.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
2.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
3.Set: 25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
4.Set: 21 - 25 (Karayolları lehine)
Süre: 22-24-23-26 (95 dakika)