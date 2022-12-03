Kadınlar 1. Lig B Grubu
Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda ligin 9. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor ile Tarsus Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda ligin 9. hafta karşılaşmasında Kayseri Atletikspor ile Tarsus Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Aysim Koşar xx, Sadık Canyurt xx
Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur xx, Esra İnce xx, Merve Nur Öztürk xx, Berra Eren xx, Deniz Emrelli xx, Patricia Leyva Leslie xx, Şevval Uçar xx (L), (Beyza Dursun xx, Mervenur Oktay xx, Berna Demirci xx, Zeynep Batmaz xx
Tarsus Belediyespor: Özge Arslanalp x, Adhiambo Veronica xx, Amina Durovic x, Mehtap Öztunalı x, Elif Merve x, Beyzanur Kayaer x, Dilara Yeşil x (L), Simay Örgün x, Didem Uysal x, Selmin Karahan x
Setler:
25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 23 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 17 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 23-26-23 (72 dakika)