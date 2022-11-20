Kadınlar 1. Lig B Grubu
Kadınlar 1. Lig B. Grubunda Kayseri Atletikspor, Bahçelievler Belediyespor deplasmanından galibiyetle döndü.
Kadınlar 1. Lig B. Grubunda Kayseri Atletikspor, Bahçelievler Belediyespor deplasmanından galibiyetle döndü.
Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 6. haftasında İstanbul’da oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Mavi beyazlılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Salon: İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Acar xx, Mehmet Ali Çiftçi xx
Bahçelievler Belediyespor: Deniz Devrim x, Agbortabi x, Bilge Yıldırım x, Aleyna Havva x, Nina Nesimovic x, Nergis Özlen x, Elif Naz x, M. Nehir Kiraz x, Zeynep Yeşilova x, İdil Gür x, Beril Karaduman x, Şule Karpuz x, Beyza Elif x
Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun xx, Deniz Emrelli xx, Mervenur Oktay xx, Merve Nur Öztürk xx, Esra İnce xx, Halenur Baytemur xx, Berra Eren xx, Leyva Leslie xx, Şevval Uçar xx, Berna Demirci xx, Zeynep Batmaz xx
Setler:
1.Set 22-25(Atletikspor lehine)
2.Set 22-25 (Atletikspor lehine)
3.Set 25-15 (Bahçelievler Belediyespor lehine)
4.Set 23-25 (Atletikspor lehine)
Süre: 27-30-25-29 (111 dakika)