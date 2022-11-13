Kadınlar 1. Lig B Grubu

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, evinde oynadığı maçta Gaziantep ekibi Adam Voleybol’a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle gruptaki üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

HAKEMLER: Eser Türkoğlu xx, Ömer Açıcı xx

Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur x, Esra İnce x, Merve Nur Öztürk x, Berra Eren x, Deniz Emrelli x, Patricia Leyva Leslie x, Şevval Uçar x, Beyza Dursun x, Mervenur Oktay x, Berna Demirci x, Zeynep Batmaz x

Adam Voleybol: Duygu Üçdağ xx, Esra Şen xx, Esra Nur Solgan xx, Irmak Keskin xx, Matea İkic xx, Firves Kiremitçi xx, Gülçin Doğan xx, Şeyma Nur Akbulut xx, Duru Akarçeşme xx, Rose Britney xx, Beril Büke xx, Yaren Hatipoğlu xx, Pelin Beydüz xx

Setler:

27 - 25 (Kayseri Atletikspor lehine)

30 - 32 (Adam Voleybol lehine)

22 - 25 (Adam Voleybol lehine)

23 - 25 (Adam Voleybol lehine)

Süre: 29-39-28-29 (125 dakika)

İhraç: Cengiz Akarçeşme (Adam Voleybol)