Kadınlar 1. Lig: Adam Voleybol: 3 - Kayseri Atletikspor: 0
Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda Adam Voleybol ile Medipax Kayseri Atletikspor karşılaştı. Ev sahibi ekip Adam Voleybol karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazanan ekip oldu.
Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda Adam Voleybol ile Medipax Kayseri Atletikspor karşılaştı. Ev sahibi ekip Adam Voleybol karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazanan ekip oldu.
Salon: Gaziantep Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Kadir Girente, Bedia Kalender
Adam Voleybol: Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Gülçin Doğan, Britney Rose, Beril Buke, Firdevs Kiremitçi, Duygu Uçdağ, Yaren Hatipoğlu, Esra Şen, Irmak Keskin, Esra Nur Solgan, Tatiana Kostina, Pelin Beydüz
Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Mervenur Öztürk, Esra İnce, Halenur Baytemur, Beril Tozlu, Leyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar
Setler:
1.Set: 25-13 (Adam Voleybol lehine)
2.Set: 25-21 (Adam Voleybol lehine)
3.Set: 25-23 (Adam Voleybol lehine)
Süre: 21-27-32 (80 dakika)