Kadın tarafından vurulan şahıs öldü

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde tartıştığı kadın tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Kululu Caddesi’nde meydana gelen olayda S.A. ile M.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine S.A. yanında bulunan tabancayla M.C.’ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.C.’yi İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. M.C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A. ise olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.