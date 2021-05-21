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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Bu ülkede kadınlar reddettikleri kadınlar tarafından öldürülüyor"

Kayseri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dün sabah saatlerinde reddettiği erkek tarafından öldürülen Arife Nur Sarıoğlu’nun öldürüldüğü noktada düzenledikleri basın açıklamasında, tepkilerini dile getirdi.

KAYSERİ 21.05.2021, 15:21
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Bu ülkede kadınlar reddettikleri kadınlar tarafından öldürülüyor"

Kayseri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dün sabah saatlerinde reddettiği erkek tarafından öldürülen Arife Nur Sarıoğlu’nun öldürüldüğü noktada düzenledikleri basın açıklamasında, tepkilerini dile getirdi.

Kayseri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, reddettiği erkek tarafından öldürülen Arife Nur Sarıoğlu’nun öldürüldüğü noktada basın toplantısı düzenleyerek, tepki gösterdi. Platformdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Arife Nur Sarıoğlu reddettiği erkek tarafından öldürüldü. Bu ülkede kadınlar reddettikleri kadınlar tarafından öldürülüyor. Bu ülkede kadınlar kendi haklarına karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar. Dün burada bir kadın cinayeti yaşandı. Bizler dün bir annenin ‘söyleyin kızıma ne oldu?’ feryadına tanık olduk. Arife bu ülkede yasalar tam uygulanmadığı için öldürüldü. Eğer yasalar etkin uygulansaydı her gün hayattan koparılan kadınlar hayatta aramızda olacaktı. Şimdi soruyoruz; Arife gibi binlerce kadının ölümüne sebep olan erkekler bu cesareti nereden alıyor? Erkekler bu cesareti bir gecede feshedilen İstanbul Sözleşmesinden alıyor. Toplum bu itirazları yükseltirken, bizlerden bulunduğumuz her şehirden, bulunduğumuz her meydandan ‘anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula’ diyoruz. Kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra ayrıldı.
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