banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Kaçış Rampası faciayı önledi

Kayseri’nin Develi ilçesinde freni patlayan kamyon sürücüsü, kaçış rampasına girerek olası faciayı önledi.

KAYSERİ 22.10.2021, 13:09
Kaçış Rampası faciayı önledi

Kayseri’nin Develi ilçesinde freni patlayan kamyon sürücüsü, kaçış rampasına girerek olası faciayı önledi.

Erciyes Dağı’ndan iniş güzergahında ilçe girişinde bulunan kaçış rampası, olası bir faciayı önledi. Gece saatlerinde freni patlayan 06 CIM 343 plakalı kamyon sürücüsü, kamyonu kaçış rampasına sürdü. Kaçış rampasında hızı düşen kamyon sürücüsü olayı hafif yaralı olarak atlattı. Geçtiğimiz yıllarda, Erciyes’ten inerken freni patlayan araçların neden olduğu kazalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, yetkililer bu tür kazaların önüne geçmek için kaçış rampası yapmıştı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2