Kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmak için stoklayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kocasinan ve Develi İlçe Jandarma Komutanlıkları ile JASAT ekiplerinin ortak operasyonu ile Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’nde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmak için stoklayan K.O. ve O.T. yakalandı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 120 cm uzunluğunda 30 cm yüksekliği, 46 cm eninde desenli Arşitrav/Söve sütun başlığı bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, K.O. ve O.T. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.