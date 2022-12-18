Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesinde A.B, R.A ve E.K.’nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Şüpheli 3 şahıs ekiplerce kazı alanında suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmalarda; 2 adet dedektör ve kazı işlerinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilirken, şahısların farklı yerlerde yaklaşık 50 santim çapında kazı yaptıkları tespit edildi.

Olayla ilgili A.B, R.A ve E.K. hakkında ‘izinsiz kazı yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.