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Kaçak avlanan 4 kişi Fahri Av Müfettişine yakalandı

Kayseri’de yasadışı avlanan 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Fahri Av Müfettişe yakalandı.

KAYSERİ 25.08.2022, 09:58
Kaçak avlanan 4 kişi Fahri Av Müfettişine yakalandı

Kayseri’de yasadışı avlanan 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Fahri Av Müfettişe yakalandı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Kızılırmak Genel Avlağı’nın farklı noktalarında Fahri Av Müfettişi tarafından yapılan denetimlerde belgesiz av yapan ve tüfeğinde takoz bulundurmayan 4 kişi için idari işlem yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından takoz bulundurulmadan av yapılan tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilirken, yakalanan şahıslara da 6 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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