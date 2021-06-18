Kabakcı’dan Başkan Öztürk’e teşekkür ziyareti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamından gerçekleşen ziyarete Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı ve ARMADA Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu katıldılar. Ziyaretin ardından hep birlikte Yahyalı İlçe Şehir Stadına geçildi.

Burada Yerköyspor Futbol Akademisi’nde eğitim alan genç yetenekler ziyaret edilerek, antrenmanları izlendi. Antrenmanı izleyenler arasında Kayserisporlu futbolcu, İlhan Parlak’da yer aldı.