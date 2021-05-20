Kabakcı yüzme antrenörleri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’deki yüzme antrenörleri ile yapılan toplantıda bir araya geldi.

İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Kabakcı; antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken süreç ve sonrası için istişarelerde bulunuldu.