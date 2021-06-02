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Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezinde Türkmen çocuklarla bir araya geldi.

KAYSERİ 02.06.2021, 16:49
Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezinde Türkmen çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020-1 Proje Döneminde desteklediği Gültepe Spor Kulübünün “T Gençlerin Sporla Sosyal Uyumunun Güçlendirilmesi” projesine katılan Türkmen çocuklar İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yla buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, proje koordinatörlerinde proje hakkında bilgi aldı ve Türkmen çocuklarla sohbet etti.

Program sonrasında Talas Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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