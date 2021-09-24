banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.

KAYSERİ 24.09.2021, 12:01
Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, antrenörler, teknik personel ve sporcular katıldı.

Toplantıda teknik ekip ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Kabakcı, yeni sezonda sporculardan başarılar beklediğini dile getirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0