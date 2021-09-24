Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya’yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütleriyle ilgili mücadelede Amerika mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor.”
Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.
KAYSERİ 24.09.2021, 12:01
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Sporcuları ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.
İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, antrenörler, teknik personel ve sporcular katıldı.
Toplantıda teknik ekip ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Kabakcı, yeni sezonda sporculardan başarılar beklediğini dile getirdi.