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Kabakcı, tesis ziyaretlerine devam ediyor

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

KAYSERİ 01.10.2020, 12:43
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Kabakcı, tesis ziyaretlerine devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğüne bağlı tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mimarsinan Stadı, Erkilet Stadı, KadirHas Kongre Merkezi, Argıncık Amatör Spor Tesisleri ve Atatürk Spor Salonu’nda incelemelerde bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tesis amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayseri’nin spor tesisleri açısından zengin olduğumu söyleyen Kabakcı, “Kayseri’de Gençlik Spor il Müdürlüğü, diğerk kurum ve kuruluşlar ile birlikte belediyelerinde katkısı ile tesisleşmesini tamamlamış bir şehir. Bu açıdan bizde bu tesisleri daha yakından tanıyarak işleyişi sorunsuz devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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