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Kabakcı, kayak sporcuları ile bir araya geldi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak sporcuları ile Erciyes’te bir araya geldi.
KAYSERİ 17.01.2021, 16:17
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak sporcuları ile Erciyes’te bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde kayak sporcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi. Erciyes Kayak Merkezi’nde sporcularla tek tek ilgilenen Kabakcı, çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde sporculara başarılar diledi.
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