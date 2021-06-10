Kabakcı. Görme Engelliler Futbol Milli takımının antrenmanını izledi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’de hazırlık kampı yapan Görme Engelliler Futbol Milli Takımının antrenmanlarını izledi.

2015 Avrupa Şampiyonu olan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri’de hazırlık kampı yapıyor. Ankara Cup Turnuvası’nın hazırlıklarına ilimiz Argıncık Görme Engelliler Futbol Sahasında devam eden ve 17 görme engelli futbolcudan oluşan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı 11 Hazirana kadar çalışmalarını sürdürecek.

Görme Engelliler Futbol Milli Takımını antrenmanlarda ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Sporculara ve Antrenörlerine başarılar dileyerek tatlı ikramında bulundu.