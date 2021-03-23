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Kabakcı, fidanları Nevruz’da toprakla buluşturdu
Baharı müjdeleyen Nevruz’un gelmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de etkinlikler düzenlendi.
KAYSERİ 23.03.2021, 10:54
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Baharı müjdeleyen Nevruz’un gelmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de etkinlikler düzenlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi’ndeki gönüllülerle birlikte Nevruz’un gelmesini fidanları toprakla buluşturarak kutladı.