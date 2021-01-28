Kabakcı başarılı sporcuları ödüllendirdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Erdoğan Karagöz Kupasında, Türkiye rekoru kıran Yiğit Alp Zeki’yi ve derece alan sporcular ödüllendirildi.

Müsabakalarda Kayserili Atıcılık sporcularından Yiğit Alp Zeki Minikler kategorisinde 275 puan ile Türkiye Rekoru kırarak yarışmaya damga vururken, Ege Kağan Ceylan Miniklerde üçüncü, Fatma Tuana Kurtoğlu yıldız kızlarda üçüncü, Tuğba Bugur genç kızlarda dördüncü ve Mahmut Şaban yıldız erkeklerde üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcularla Sporcu Eğitim Merkezinde düzenlenen törende bir araya geldi.

İl Müdürü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu ve sporculara hediye takdim etti.